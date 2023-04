Le corps d'office de la marche Saint-Véron de Ragnies à participé à la procession éponyme à Lembeek

Depuis le XVe siècle, le lundi de Pâques a lieu à Lembeek la procession de Saint-Véron. Un demi-millier de marcheurs et pèlerins escortent les reliques du saint Patron des agriculteurs sur 18 kilomètres, traversant la frontière linguistique et plusieurs villages avoisinant. Le reliquaire de l’arrière petit-fils de Charlemagne est ainsi entouré des "soldats de Pâques", au rang desquels on distingue l’état-major, les cavaliers, les carabiniers ou encore les "pantalons blancs". La procession est inscrite à l’inventaire du patrimoine immatériel des Flandres depuis 2019.