Ce service créé en 2009 propose des déplacements à bas prix, pour des personnes domiciliées à Viroinval. Son travail vient d’être évalué grâce à un projet financé par la Région wallonne et les résultats de cette évaluation ont été présentés lors du dernier conseil communal de Viroinval.

L’évaluation a débuté en 2020, année du Covid ou 227 clients ont été transportés par les trois chauffeurs. Pas moins de 103 de ces bénéficiaires ont accepté de répondre à une enquête. Il en ressort que leur moyenne d’âge se situe autour des 63 ans et que 46% d’entre eux ont plus de 70 ans.

Résultat ; 29,3% des usagers sont plus jeunes mais ont besoin d’un accompagnement social. 20% sont des jeunes sans besoins particuliers. Mais 30% sont plus âgés, avec des besoins en termes de santé notamment. "Sans IDESS, plusieurs ont déclaré qu’ils devraient sans doute intégrer plus rapidement une maison de repos", a expliqué Nathanaëlle Berger, directrice générale du CPAS, en charge de ce service.

Autre enseignement de cette enquête: 75% des bénéficiaires font appel à IDESS parce qu’ils n’ont pas de permis ou pas de voiture ; Et 33% parce que les horaires de bus ne leur permettent pas leurs déplacements.

Surtout pour du médical

Pourquoi ces gens font-ils appel à IDESS ? À 58% pour se rendre à des consultations médicales et à 19% pour le suivi d’un traitement. Les courses représentent 15%… mais notamment pour aller en pharmacie. Voilà qui appuie encore l’intérêt du service au niveau social, mais qui accroît son coût par ailleurs: "Vu l’éloignement de certains hôpitaux, à Charleroi, Mont-Godinne ou Liège, un seul trajet monopolise parfois un chauffeur pour toute la journée, car il ne fait pas que conduire la personne. Il l’aide aussi à sortir de la voiture et à se rendre jusqu’au lieu de rendez-vous. Puis il y a le retour."

Que faut-il améliorer, dès lors, dans ce service ? Les usagers réclament des horaires plus larges, des véhicules plus adaptés et davantage de chauffeurs. 65% d’entre eux ont déjà été confrontés à une indisponibilité du service lorsqu’ils voulaient prendre un rendez-vous, ce qui engendre le report d’un rendez-vous médical ou un appel, souvent gênant, à des proches.

"J’aurais voulu que l’on élargisse l’offre pour répondre aux besoins de déplacements vers des activités culturelles", s’est exprimé le conseiller Pour Alain Bouko (Pour). Mais ce souhait est difficile à rencontrer: il faudrait d’autres moyens et plus de chauffeurs, pour étendre les déplacements aux soirées et aux week-ends. "Nous ne pouvons pas utiliser des heures pour ce faire, au risque de pénaliser les déplacements pour des raisons de santé."

Se félicitant du succès de ce service qui a parcouru 83 000 km en 2022, en 1400 trajets pour 727 personnes, Viroinval savoure la dernière stat: 99 personnes sur 103 attribuent une cote de 8/10 ou plus à IDESS, en rappelant l’impact positif sur la santé des seniors et sur leur maintien à domicile.

Fin juin, une brochure sera éditée pour présenter les avantages de ces moyens de locomotions car le seul bémol entendu concernait la méconnaissance du service.