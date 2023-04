Les élus se fritent au sujet de l’Enviroin

Il semble que la titraille ait inspiré les élus viroinvalois, qui se sont bien frités au sujet de cette revue, à la fin du conseil communal de mardi.

Au nom de son groupe d’opposition majoritaire, Jean-Marc Delizée (Pour) a ajouté un point complémentaire réclamant que les bourgmestre et échevins arrêtent de signer personnellement la rubrique consacrée à la vie communale, insérée dans l’ Enviroin. Dorée et croustillante à souhait, la discussion est assez chaude pour vous la servir en vrac. Première cuisson:

– L’ Enviroin parait depuis le 1er juillet 2004. Dès le n°29, en décembre 2011, il a été ouvert à la Commune à raison de quatre pages, pour une présentation des services communaux sous la forme d’informations neutres, explique Jean-Marc Delizée. Mais depuis la fin 2000, des articles signés par les membres du collège communal sont apparus.

Il liste les différents articles signés par les échevins, au fil des parutions.

– On sent que les élections approchent, réagit le bourgmestre Baudouin Schellen (RéCit).

Jean-Marc Delizée a décidément la patate: "Avant, on ne signait pas. Si vous voulez dire des choses, pas de problème, mais financez-le vous-même, ne passez pas par le centre culturel. On sort de la neutralité. À plusieurs reprises, vous avez tenu un discours sur la nouvelle culture politique et ici, vous signez dans une revue publiée avec de l’argent public. Vous pratiquez l’ancienne culture politique. La personnalisation de la communication est réglementée. Elle peut être considérée comme une dépense électorale. C’est en contradiction avec la loi sur le pacte culturel et avec le code de démocratie locale. Nous vous demandons de mettre fin à ces articles signés."

Face à lui, le mayeur commence à bouillonner. On passe vite à la seconde cuisson tant la température monte:

– Avant, ces articles étaient rédigés par des agents communaux, au nom de leur service. Mais vu la pénurie de personnel, les échevins ont fait le boulot. Quand il s’agit d’un agent, il signe au nom de son service mais quand il s’agit d’un élu, il est normal qu’il signe de son nom, pour assumer la responsabilité de ce qui est écrit. Dans un tas de revues communales, ailleurs, le bourgmestre signe l’édito, avec sa photo !

– C’est du baratin, c’est n’importe quoi ! C’est totalement faux, rétorque son vis-à-vis, qui met le paquet. Ici, il ne s’agit pas d’une revue communale mais d’une revue du centre culturel !

– Alors, on stoppe cette rubrique communale dans l’Enviroin, interrompt le mayeur, saisi par la tournure du débat.

– Je peux prendre la parole ?

– Pas si c’est pour dire des âneries… ça m’énerve.

– Faire la promotion de son nom n’est pas normal, dans une publication payée par l’argent public.

Pour le bourgmestre, cela déborde:

– Il s’agit juste d’assumer la responsabilité de ce que l’on écrit. Mais on ne fera plus ces articles, si ça pose autant de problèmes.

– Donc, parce que tu ne peux plus signer, tu vas stopper cette information aux citoyens, publiée quatre fois par an ?

L’avenir nous dira si le prochain numéro d’Enviroin comprendra une rubrique communale, dont le contenu n’est cependant pas remis en cause par l’opposition. Et si cette rubrique sera signée.

Mais avant la fin du paquet, le conseiller communal RéCit Giovanni Claes pique une dernière petite frite: "Mais cette revue n’a-t-elle pas un rédacteur en chef ? Le directeur du centre culturel a-t-il déjà signalé s’il y avait un souci avec le fait que cette rubrique était signée ?"

Nous relayons la question mercredi à Pierre Gilles: "Nous, nous prenons ce que la Commune nous donne et nous ne touchons pas au contenu de l’article. Nous ne nous sommes jamais posé la question de la signature en nous disant qu’à la Commune, il y a des gens sensés et intelligents, capables de rédiger un article et de nous le fournir. Il y a toujours eu un accord avec la directrice générale qui supervisait le contenu de ce qui était publié. Je renvoie le conseil à ses responsabilités."

L’origine du débat est sans doute là: Viroinval n’a plus de directeur général attitré depuis un an et demi. Depuis, plusieurs personnes ont fait fonction avec un inévitable flottement dans le suivi de certaines tâches. De là à mettre le feu à la baraque…