En prélude à la marche Sainte-Rolende à Gerpinnes: 14 060 € d’enchères aux Flaches

Pour proposer une enchère, il y a une série de conditions à respecter comme le fait d’habiter aux Flaches ou avoir de la famille résidant dans le village, ainsi qu’avoir participé aux trois jours de Pentecôte des cinq dernières éditions. "Casser le verre, c’est signer un contrat avec la marche", rappelle Marcel Gravy.

La compagnie des Flaches comprend 390 marcheurs répartis dans une saperie, une batterie, un peloton de voltigeurs et un peloton de tromblons. Elle évolue en tenue du Second Empire avec une spécificité au niveau des cantinières qui, chaque année, confectionnent un nouveau costume dévoilé le lundi de Pentecôte.

Un nouveau sergent-sapeur

Le prestigieux poste de sergent-sapeur a suscité la convoitise de plusieurs marcheurs mais la lutte finale a opposé l’officier sortant, Loïc Pin, à Pierre Dogot. Après plusieurs surenchères, ce dernier a obtenu la place contre la somme de 3 000 €. Le poste de tambour-major a été moins disputé avec la reconduction de José Herman pour 1510€. La place de 1er adjudant a été chèrement gagnée par Éric Desmet qui a déboursé 3 500 € pour l’obtenir, le record de cette édition 2023.

Ce dernier sera épaulé par Marcel Gravy, 2e adjudant, et Olivier Pestiaux, 3e adjudant, qui ont chacun dépensé 610 €. Le poste de 1er major est revenu à Loïc Pin en lieu et place de Brice Daubresse. Les places de second et troisième major sont vacantes. Le 1er porte de drapeau de la compagnie pour la prochaine Pentecôte sera Nicolas Gravy, épaulé par Jordan Ravyst et Matisse Piron. Les places de 4e et 5e porte-drapeau sont vacantes. Le nouvel officier des voltigeurs se nomme Adrien Cantamagnia (200 €) et Johny Janssens sera l’officier des tromblons (530 €). Du côté des cantinières, les montants n’ont pas dépassé la barre des 5 000 € comme par le passé. Toutefois, Laura Bourtembourg a déboursé 2 700 € pour conserver sa place de 1re cantinière des sapeurs. Elle sera secondée par Delphine Rodelet qui remplace Julie Herman pour 140 €.

Amélie Raskin sera la nouvelle 1re cantinière des voltigeurs (800 €). Elle sera épaulée par Elise Huwart qui a obtenu la place pour 130 €. Mélanie Delers conserve sa place de cantinière des tromblons pour 130 €. Au total, le cassage du verre des Flaches a rapporté 14 060 € à la compagnie.