Le jour de Pâques, un grand prix cycliste rassemblait 108 coureurs devant effectuer des boucles de circuit de 8 km 800. Une partie des coureurs était répartie en cinq catégories par dix ans d’âge, à partir de 35 ans. Parmi les vétérans, l’on comptait d’anciens professionnels et notamment un régional, Nicolas Baiolet. À certains endroits, le circuit comptait un dénivelé de 8% et empruntait une partie du Tour de la région wallonne. Durant cette course, le chapiteau accueillait les joueurs de bingo. En soirée, la foule était nombreuse pour apprécier le groupe October Play U2. La journée s’est clôturée par un feu d’artifice.

Le lundi de Pâques, 160 motards ont répondu à l’invitation des Mougneux de Bitume pour deux circuits de 40 kilomètres destinés aux cyclos de 50 à 125 cm3 d’avant 1990. Certains motards venaient du Luxembourg, de Malmédy, Tournai… Un groupe régional (Les Bias Rouleux) s’était déguisé en lapin ou œufs et a distribué des œufs en chocolat le long du parcours.

Les enfants n’ont pas été oubliés et se sont pressés à ramasser bon nombre d’œufs répartis dans les environs. Dany l’accordéoniste a animé l’apéritif.

Du point de vue musical, il y en avait d’ailleurs pour tous les goûts, avec l’Harmonie Royale de Couvin, suivie du groupe Mouêt Mazout pour une prestation variée.

Mais le moment tant attendu était sans conteste le concours du plus grand mangeur d’œufs, dont le record de 41 œufs est détenu par M. Van Malleghem. Les douze candidats (dont trois sérieux) ne sont pas arrivés à battre ce record, et il reste en attente pour l’édition 2024.

Cette animation n’a pu se réaliser que par une belle équipe de bénévoles, anciens et nouveaux.