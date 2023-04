Des moments d’hommage prévus pour les funérailles de Paul Furlan

Voici les moments forts à retenir pour lui rendre un dernier hommage:

* 9 h: rassemblement sur la Place du Chapitre à Thuin pour un court hommage silencieux. Les Thudiniens sont invités à se rassembler au pied du Beffroi. Le corbillard s’arrêtera à hauteur de la place durant 15 minutes. Le silence sera rompu par des batteries de marcheurs et de gilles.

*10 h: cérémonie officielle et publique à la salle de la Carrosserie à l’Abbaye d’Aulne (Rue Émile Vandervelde, 275). Prise de paroles de Marie-Eve Van Laethem, Paul Magnette, Laurent Lévêque et de membres de sa famille.

* 13 h: incinération au crématorium de Gilly (rue des Nutons, 329).

À l’écoute de son personnel, souriant, accessible et sensible, il aura marqué chaque agent avec qui il a travaillé. Conscient de la vive émotion suscitée par son départ et afin de permettre au personnel communal d’assister aux différents hommages prévus, le Collège a décidé de fermer l’Administration communale et la bibliothèque le lundi 17 avril durant toute la journée.

Pour rappel, un registre de condoléances est actuellement ouvert à l’Administration communale. Les citoyens qui souhaitent laisser un message à la famille de Paul Furlan peuvent se rendre sur place du lundi au vendredi de 8h à 16h et samedi de 9h à 12 h.