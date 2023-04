Rance: Damien Nägele, premier au concours de robotique à Cluses

L’importance de cette technologie n’a pas échappé à un jeune Rançois, Damien Nägele, 21 ans. En deuxième année dans la section automatisation finalité robotique à la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Henallux IESN) à Namur, il vient, avec deux camarades de classe de Libramont (Arnaud Fanovard et Florian Charo), de remporter la finale mondiale du concours de robotisation RobotFly à Cluses, en Haute-Savoie. C’était jeudi dernier. Créé en 2016, ce trophée veut promouvoir les compétences et les métiers liés à la robotique auprès des étudiants des filières technologiques ou techniques.

Un langage complexe

"Pour cette finale, nous étions confrontés à deux équipes françaises, explique le jeune homme à peine rentré de son séjour dans les Alpes. Il s’agit principalement d’une épreuve d’encodage permettant d’actionner un robot six axes et de lui faire réaliser une tâche bien précise. Nous avions trois heures. C’est très technique et pour communiquer avec le robot, nous travaillions avec une tablette. Il n’y a pas énormément d’équipes dans notre catégorie parce que nous utilisons du Val 3, un langage de programmation de haut niveau, destiné à la commande des robots de marque Stäubli dans toutes sortes d’applications. Peu d’écoles sont équipées pour coder en Val 3. Henallux dispose de cette technologie. Plus facile, une autre catégorie du concours accueillait davantage de candidats: des Français, des Canadiens, des néerlandophones…"

Ce parcours jusqu’en finale à Cluses a débuté en janvier dernier, quand deux professeurs d’Henallux, MM. Scholsem et Schovaers, ont incité les trois amis à s’inscrire à une présélection au niveau de leur école. Après un premier succès, ils se sont lancés dans une nouvelle compétition le 16 mars, au niveau du Benelux, avec huit équipes à Courtrai. Ce qui leur a ouvert les portes du concours mondial Robotfly à Cluses, où ils se sont rendus avec leurs deux professeurs et le résultat que l’on connaît. Avant la compétition, en début de semaine, ils ont quand même pu visiter les lieux, entre autres des entreprises dotées de robots. Autant joindre l’utile à l’agréable !

Une fascination pour la robotique

"Remporter ce trophée de robotique a surtout une valeur symbolique, insiste Damien Nägele. Nous avons reçu une belle médaille et quelques petits cadeaux souvenirs. Mais cette première place constitue avant tout une belle carte de visite pour un avenir professionnel dans le secteur de l’automatisation."

Après sa dernière année à Henallus, le jeune Rançois espère être embauché par un "intégrateur", à savoir une société qui concrétise des projets, de a à z, d’installation de robots dans une entreprise.

Il évoluera ainsi dans un milieu qui l’a toujours intéressé. En secondaire, au sein du collège Saint-Joseph de Chimay, il avait déjà intégré, en 5e et 6e, une section qualifiante en tant que mécanicien automaticien.

"La robotique m’a toujours fasciné, ajoute encore Damien Nägele qui est aussi passionné de scoutisme, de VTT et de spéléologie. Cette technologie permet d’éviter à l’homme beaucoup de taches dangereuses ou particulièrement répétitives et pénibles. Le robot ne se blesse pas et n’est jamais fatigué !"