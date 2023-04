Des statues thudiniennes exposées à Namur

L’ensemble assez méconnu qui a été restauré pour la circonstance est visible avec d’autres sculptures datant des dernières décennies du XVIe siècle. À l’époque, ces statues étaient exposées lors du chemin de croix représenté au Calvaire du bois du Grand Bon Dieu. Longtemps oubliés et boudés par le monde académique, ces personnages aux proportions exagérées, étirés, aux hanches anguleuses, au long cou sinueux et aux doigts fuselés sortent de l’ombre et de l’oubli. Ce patrimoine trop souvent dénigré et jusqu’à présent délaissé par la recherche est ainsi mis à l’honneur tout autant que les lieux de culte. Deux conférences sont également programmées les 26 avril et 16 mai, à 18 h.

Infos: TreM. a – Musée des Arts anciens, Hôtel de Gaiffier d’Hestroy, rue de Fer 24 – 5000 Namur. +32 (0)81 77 67 54. www.museedesartsanciens.bemusee.arts.anciens@province.namur.be. Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18 h. Accessible gratuitement le 1er dimanche de chaque mois (07/05 ; 04/06 ; 02/07). Tarif plein: 5 € (12 ans + ), tarif réduit (étudiants, 65 ans +, groupes): 2,50 €