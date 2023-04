Lobbes: elle frappe son compagnon, mord sa fille et veut mettre le feu

De sortie dans un débit de boissons, Fabienne a été embarquée par ses enfants pour rentrer à la maison. Sur le trajet du retour, la mère de famille paraît être dans un état second. “Ma fille m’a même dit qu’elle ne m’en voulait pas, parce qu’elle savait que ce n’était pas moi ce jour-là”, confirme la prévenue ce jeudi matin face à la justice.

Dans la voiture, Fabienne déraille. Elle donne un coup au visage de son fils, veut absolument sortir du véhicule et mord sa fille au dos.

Au domicile, la situation ne s’arrange pas. Au contraire. “Elle assène des coups à son compagnon, avant de vouloir se porter un coup de couteau et de vouloir mettre le feu à la maison”, lance le substitut Brichet. Le magistrat exprime aussi son inquiétude quant à une possible récidive de Fabienne, en proie à de nombreuses difficultés personnelles et familiales.

"Je pense qu’on a mis quelque chose dans mon verre"

Interrogée sur son comportement ô combien interpellant le jour des faits, la prévenue invoque le trou de mémoire. “Je ne me souviens de rien du tout. J’ai vu les coups et le dossier. Mais je ne me souviens de rien vraiment”, confirme la mère de famille. Elle a interrogé son compagnon quand elle a vu l’une de ses blessures. “Quelques jours après, j’ai constaté qu’il était blessé et je lui ai demandé ce qu’il avait fait.”

Selon elle, une seule possibilité pour justifier de son état. “Je pense qu’on a mis quelque chose dans mon verre. Ça m’est déjà arrivé dans le même établissement”, lance-t-elle.

Une suspension probatoire semble s’imposer naturellement pour sanctionner l’attitude violente de Fabienne. Le substitut Brichet sollicite qu’un suivi psychologique soit entamé, ainsi qu’une prise en charge de la consommation d’alcool. Ce à quoi Me Josse, à la défense, ne s’oppose pas.

Jugement début mai.