En sud-Hainaut et en Botte du Hainaut, une pluie d'hommage...

"Comment accepter qu’il faille te dire au revoir ? Tu m’avais dit"c’est juste pour quelques semaines". Et tu ne reviendras pas. Jusqu’au bout, j’ai repoussé cette idée insupportable de ton absence. Tu as tellement donné… qu’un peu de toi est définitivement en chacun de nous. Tu es dans mon cœur et dans celui de nombreux Thudiniens, pour toujours. Affectueuses pensées à ta famille si chère et à tous ceux qui t’aiment."

La jeune génération, celle qu’il aimait encourager par-delà les partis, parce qu’une même envie d’œuvrer pour leur région les animait, s’exprime, elle aussi, avec plein d’émotions à l’annonce du décès de Paul Furlan.

Adrien Dolimont, MR, jeune ministre wallon du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, ex-échevin de la commune voisine d’Ham-sur-Heure-Nalinnes: "Du courage, de l’humour, des idées, de la force et des convictions. Paul, c’est un gars entier. Quelqu’un qui compte pour moi ainsi que pour tant d’autres, une épaule sincère sur laquelle je me suis toujours appuyé. Je peux bavarder avec lui, de tout voire de rien, pendant des heures, souvent autour d’un verre, servi au bar des Tchalous ou lors de la Saint-Roch. Il est trop tôt pour parler de lui à l’imparfait, je ne suis pas prêt. Tu vas manquer à beaucoup de monde. À moi aussi. Au revoir mon ami."

Députée thudinienne, MR, Rachel Sobry s’exprime elle aussi avec émotion: "Paul, j’ai toujours admiré la force de tes idées et celle de ton cœur. Je continuerai à le faire. Merci de m’avoir enrichie des moments passés ensemble, au boulot et bien au-delà️ ".

À Thuin, difficile de dépeindre la tristesse qui s’est emparée de la ville à l’annonce de ce départ survenu bien trop tôt. Ses partenaires de majorité au conseil déplorent, comme le groupe IC: "Voilà une bien triste nouvelle que nous redoutions. Nous partageons la tristesse de tous les Thudiniens. Merci mayeur, merci Paul…"

"Gestionnaire, homme de dossier, précurseur, ferme, rassembleur… mais surtout convivial. Merci pour le chemin partagé " ajoute Philippe Bruyndonckx (ex-conseiller IC).

Comparse de longue date aussi au sein du parti socialiste, le gouverneur de la province du Hainaut Tommy Leclercq exprime avec solennité ce qui l’étreint en ce jour particulièrement sombre: "Ce matin un peu après 9 heures, il m’a fallu admettre par l’appel d’un ami commun de Lobbes, non sans douter de ce que je devais entendre, que Paul Furlan nous avait quittés depuis quelques minutes… Perdre quelqu’un avec lequel de nombreux moments (de toutes natures et impossibles à résumer) furent vécus est particulièrement dépouillant, tant les avis sur les choses qui nous concernaient ne pourront plus se croiser. Demeurent alors petites phrases, actes et considérations qui ponctuèrent les événements partagés… On ne peut se résoudre à conjuguer au passé ce qui a jalonné nombre d’échanges dont les conclusions avaient pour vocation de demeurer en suspens, tant le fin mot n’est jamais dit entre personnes qui partagent une certaine proximité et pour qui se revoir ne peut pas être une hypothèse."

Collègue au parlement wallon, bourgmestre de Walcourt, Christine Poulin retient "surtout mon acolyte au sein de notre folklore d’Entre-Sambre-et-Meuse… Que de discussions animées autour de dossiers ou autour d’un bon verre et que d’heureux moments partagés aux sons des fifres et tambours… Tellement triste de te voir partir si tôt, la vie aurait pu t’accorder quelques années de plus… Tellement heureuse d’avoir eu la chance de croiser ta route… Merci à toi d’avoir été toi. Certaine que tu vas retrouver Philippe (Blanchart, NDLR) et que vos discussions seront nombreuses. Que ton repos soit doux".

Dans la Botte du Hainaut

Parmi les premiers à évoquer le décès de Paul Furlan lundi matin sur les réseaux sociaux, le bourgmestre de Sivry-Rance, Jean-François Gatelier (Engagés), annonce avec pudeur: "J’ai le pénible devoir de vous annoncer le décès de Paul Furlan. Nous perdons un ami mais aussi un de nos meilleurs défenseurs du sud Hainaut. Grâce à son action politique, plusieurs projets ont vu le jour dans la Commune de Sivry-Rance. Ci-dessous (il publie une photo sur Facebook, NDLR), Paul avait été présent lors de l’inauguration de l’AIS à Rance le 29 novembre 2022. Merci Paul et toutes mes condoléances à tes proches et tes enfants." Son premier échevin (PS) Alain Lalmant enchaîne: "Gestionnaire, homme de dossier, précurseur, ferme, rassembleur… mais surtout convivial. Merci pour le chemin partagé."

Dans les communes voisines aussi, collègues politiques mais aussi comparses de nombreuses rencontres autour du folklore local, Serge Delauw (Beaumont, MR) écrit sur Facebook: "Triste nouvelle. Paul a fait un très beau parcours politique en s’investissant pleinement pour sa région et sa ville. Je me souviendrai toujours de notre première et longue discussion politique de façon très amicale alors que nous n’étions pas encore engagés. Qu’il repose en paix."

Laissons la conclusion de cette litanie d’hommage qui serait trop longue à égrener à Alexis Fronistas, jeune entrepreneur thudinien: "Merci pour tout Paul Dans la vie, vous croiserez ces personnes qui laissent une trace indélébile et ont une incidence positive sur ceux qui les entourent. Merci cher Paul pour nos échanges motivants, tes conseils bienveillants et cette volonté de toujours pousser les plus jeunes à se développer. Aujourd’hui est une triste journée pour notre belle Thudinie, qui perd l’un de ses plus sympathique et authentique ambassadeur ".