En effet, beaucoup de visiteurs et même beaucoup de Chimaciens sont surpris d’entendre les vendredi et samedi saints sonner de la trompette dans le clocher de Chimay, pour avertir les paroissiens des offices qui sont célébrés dans la collégiale. Ces sonneries de trompette remplacent l’habituel carillon. Autrement dit, les cloches qui convoquent habituellement les fidèles se sont tues.

Chacun sait bien que, selon la tradition populaire, les cloches s’envolent vers Rome.

C’est alors que dans beaucoup de paroisses, les crécelles grêles ou craquantes des enfants de chœur en mal de chahut prennent le relais pour appeler aux offices.

À Chimay, on a choisi un autre canal d’information, une autre méthode pour avertir les paroissiens: un trompettiste monte dans la tour de la collégiale et au niveau des abat-sons, où même, pour les musiciens les plus audacieux ou les plus endurants, dans l’ouverture des premières lucarnes de la flèche, il sonne de son instrument, qui égrène les notes du vieux plain-chant, si prenant dans sa simplicité, la première strophe du "Stabat Mater Dolorosa, juxta crucem lacromosa, dum pendebat Filius". Cette sonnerie est répétée aux quatre coins cardinaux.

Cette tradition inattendue donne un cachet tout spécial à ces jours sacrés que célébraient avec une grande ferveur les anciennes communautés et que l’on célèbre encore si bien à Chimay, où sans doute plus qu’ailleurs on reste fidèle aux anciennes habitudes.

Cette année encore, la mission de perpétuer cette étrange tradition pascale a été confiée à Jean-Guy Demeyer, qui avait été initié il y a près de cinquante ans par Alphonse Collet.

Une mission qu’il a accomplie une nouvelle fois avec brio et savoir-faire, au grand contentement de toutes celles et tous ceux qui restent attachés au maintien des coutumes.