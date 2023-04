Chimay: 70 ans de tradition respectée à Virelles

"A Virelles, la traditionnelle procession des pénitents a été instaurée en 1953, cela fait donc 70 ans cette année, par le curé Jérôme Denukt, originaire de Lessines, à l’occasion du bicentenaire de l’église du village. À cette époque, tout le village adhérait au projet. Il y a même eu jusqu’à 70 pénitents. Les jeunes, les écoles, beaucoup de monde participaient à la procession. Ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui, raconte notre interlocuteur avec une pointe évidente de nostalgie . Les bures utilisées encore aujourd’hui sont encore celles qui furent portées lors de la première procession. Les pénitents, revêtus de celles-ci et de la cagoule portent une croix qui pèse plusieurs kilos et mesure 1,80 de hauteur."