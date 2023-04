Paupérisme et hygiène à Chimay, en 1831-1832

Le tome 217 de la revue du Cercle d’histoire régionale de Presgaux En Fagne et Thiérache est paru avec au sommaire plusieurs articles, dont À Chimay, paupérisme et hygiène en 1831-1832 par André Renier. Le manque d’hygiène de cette époque, dû à la pauvreté, était la cause de nombreuses épidémies et a obligé les autorités communales à visiter les habitations, rechercher les causes d’insalubrité et apporter des aides aux nécessiteux pour remédier à ces situations. Un article très intéressant illustrant les conditions de vie de cette époque.