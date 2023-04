Week-end festif autour du passage des places à Laneffe

Chaque année, c’est dans l’après-midi du dimanche des Rameaux que résonnent pour la première fois les fifres et les tambours. Sous la conduite du tambour-major Jean-Luc Delbart, membre de la confrérie Saint-Eloi, la batterie a sillonné les rues du village pour annoncer le passage des places du soir. Fait particulier cette année, la cérémonie était organisée dans la magnifique grange restaurée de la ferme-château. Elle était présidée par André Lebègue, mambour de la confrérie Saint-Éloi et par Christine Poulin, bourgmestre de Walcourt. Comme les organisateurs ont dû louer ce lieu privé pour cette activité, ils en on profité pour organiser carrément un week-end festif en hommage au maître "tambouri" Jean Hunin décédé en 2019.