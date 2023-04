Walcourt: enquête publique avant l'été pour l'extension du zoning de Chastrès.

Ce projet d’extension du zoning de Chastrès est dans les cartons depuis au moins 2008 ! Après bien des rebondissements et des retards, le dossier va-t-il, cette fois, voir le jour ? Il semble bien que oui. Et sa rapide concrétisation est d’autant plus importante que toutes les zones économiques de l’arrondissement de Philippeville sont saturées. C’est le cas à Mariembourg et à Chastrès-lez-Walcourt avec ses 29 ha actuels. Par ailleurs, la demande des entreprises est forte, soit pour déménager vers un zoning, soit pour y développer une nouvelle activité. La proximité de la N5/E420 et de Charleroi joue sans doute un rôle dans cette tendance.