Walcourt: un premier roman pour Luc Degrande

Luc Degrande fait partie de ceux-là. "Pendant de nombreuses années, j’ai écrit de nombreuses pages, sans avoir le temps de finir un roman. J’en ai commencé plusieurs mais à chaque fois, j’ai été obligé d’arrêter avant de mettre le point final. J’étais enseignant et je me rendais compte que cette activité d’écriture se faisait parfois au détriment du temps que je souhaitais consacrer à mes étudiants. Et lorsque je suis devenu directeur d’école, cela s’est révélé tout à fait impossible." L’heure de la retraite a donc donné le feu vert à la passion d’écrire qui le tenaillait. "C’est pas mal, il y a moyen de faire quelque chose", a été la première pensée de Luc Degrande lorsqu’il a ressorti ses premiers écrits d’un tiroir. Et cent fois sur le métier, il a remis son ouvrage: il n’y a pas eu d’atelier d’écriture, pas de formation spécifique, seul le souhait d’améliorer et de perfectionner ces textes l’a guidé. "Je lis énormément, confesse Luc Degrande, et je suis assez éclectique dans mes lectures. Cela va de Milan Kundera à Jacqueline Harpman, en passant par ce que l’on qualifie de littérature feel good. Toutes mes lectures ont nourri mon bagage d’écrivain."

Un hommage aux enseignants

Écrire, c’est bien. Être publié, c’est mieux. Le Graal vient le 10 juin 2022 avec la publication de la nouvelle Le Testament dans la collection Opuscules aux éditions Lamiroy. Cette même maison est aussi emballée par le premier roman de Luc Degrande, La Boussole et en publie sur son site le premier chapitre. "Ce qui est génial avec cette maison d’édition, c’est qu’elle permet à des auteurs auxquels elle fait confiance de se faire remarquer par d’autres maisons d’éditions. Cela a été le cas de ce premier chapitre de"La boussole"qui a été remarqué par Le Lys Bleu Éditions, qui a publié l’intégralité du roman." Ce roman, c’est l’histoire d’un homme dominé par une épouse influente et qui s’interroge sur l’insignifiance de son existence. Deux rencontres vont l’inciter à changer l’orientation de sa vie. Luc Degrande y explore les mystères de la vie et de ceux qui la traversent. L’écriture a donc comblé le vide laissé par l’arrêt d’une activité professionnelle importante. La preuve, c’est que Luc Degrande fourmille de projets et un de ceux-ci va se concrétiser dans les prochaines semaines. Ce nouveau livre, Semeurs d’avenirs, publié aux Éditions Chloé des Lys, une maison tournaisienne, est nourri de son parcours d’enseignant et de directeur d’école. C’est un hommage à ces professions et à celles et ceux qui l’exercent. Un hommage sincère et vrai, alimenté par une vie entièrement consacrée à l’enseignement.