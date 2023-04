Il reste des places vacantes dans le corps d’office d’Yves-Gomezée

Avec le printemps qui arrive, les organisateurs de marches folkloriques reprennent lentement mais sûrement leurs activités. La première est traditionnellement le cassage du verre ou le passage des places qui permet de former le corps d’office par la mise aux enchères des places d’officiers et de cantinières. À Yves-Gomezée, cette tradition a été respectée vendredi soir à la salle communale en présence de la bourgmestre Christine Poulin et de l’échevin Nicolas Preyat. Au terme de la mise aux enchères, le corps d’office se constituait comme suit: sergent-sapeur: Joël Blavier, 1er caporal-sapeur: René Polet, 2e caporal-sapeur: Frédéric Olislager, cantinière des sapeurs: Marion Olislager, adjudant: Stéphane Boreux, tambour-major: Carl Yernaux, 1er major: place vacante, 2e major: place vacante, vivandière à cheval: Mélanie Bronchain, porte-drapeau: Jean-Claude Mouny, capitaine des grenadiers: Gaetan Chauvaux, sergent des grenadiers: Maxime Chermanne, cantinière des grenadiers: Amélie Coucharière, capitaine des voltigeurs: Claude Bronchain, sergent des voltigeurs: Luca Croisonnier, cantinière des voltigeurs: Seyhan Rousseaux, capitaine des zouaves: Benjamin Chermanne, sergent des zouaves: Octave Tamenne, capitaine de la dernière guérite: Thierry Gobillon, cantinière de la dernière guérite: place vacante. Le corps d’office se chargera de trouver des candidats pour les places vacantes. Samedi après-midi, la batterie a emmené le nouveau corps d’office à travers le village pour la première sortie de l’année. La marche Saint-Laurent est programmée pour le week-end des 26, 27 et 28 août.