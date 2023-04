Pour bétonner ses affaires en Afrique, Convergent table sur des ambassadeurs

Une mission économique… à domicile

La démarche de Convergent est plutôt originale. "Nous participons souvent à des missions de l’AWEX à l’étranger et, au cours de celles-ci, j’ai pu me rendre compte de l’intérêt de nouer des contacts avec les ambassadeurs, particulièrement en ce qui concerne l’Afrique, nous explique Mputu Schmidt, la directrice générale de Convergent. Nous avons dès lors pensé que nous pourrions, avant d’envisager de nouveaux marchés africains, contacter les ambassadeurs en Belgique des pays visés, car ce sont eux qui connaissent le mieux leur pays. J’ai donc contacté plusieurs ambassades pour établir des premiers contacts: le Cap Vert, la Côte d’Ivoire et le Nigéria par exemple, mais aussi bientôt la Zambie et le Bénin. L’ambassadeur du Nigéria, je l’ai rencontré en novembre. Mais, et c’est normal, il m’a répondu qu’il désirait vérifier ce qu’il y avait derrière ce que je lui racontais. Il a dès lors proposé de visiter l’usine, d’où sa présence à Mariembourg."

L’intérêt d’accueillir M. Onowu, c’est d’abord de mieux cerner le marché nigérian, mais aussi d’établir des contacts avec le gouvernement ou des entrepreneurs sur place.

Pendant l’entrevue, il a d’ailleurs conseillé aux Mariembourgeois d’envisager l’ouverture d’un bureau en Afrique, ce qui pourrait rassurer les clients. Il a insisté sur la nécessité d’établir des relations humaines fortes avant de faire des affaires. Une chose que Convergent avait déjà bien comprise: "Il faut créer des liens, sur place. Je me suis par exemple déplacée deux fois à Kinshasa pour y nouer des contacts commerciaux et c’est au troisième voyage, que j’effectuais pour des raisons purement privées, que certains sont revenus vers moi, en constatant que j’étais prête à nouer de réels partenariats avec le pays. D’habitude, nous nouons des contacts avec nos distributeurs via des salons de la construction, puis le reste se fait par mail essentiellement. En Afrique, cela ne marchera pas de cette façon."

Un ambassadeur peut informer Convergent sur les spécificités de son économie, mais il peut aussi établir des liens avec le gouvernement. En ce sens, M. Onowu n’a pas manqué de signaler que Lagos est en plein essor actuellement et que de nombreuses infrastructures sont à construire, comme des hôpitaux.

Un fleuron couvinois

Convergent se montre attentive à l’émergence d’une série d’économies dans le monde. La société produit des additifs qui permettent de durcir le béton, de le rendre plus solide ou plus perméable, de le colorer ou de le recouvrir d’une peinture, protectrice ou abrasive par exemple. Ces produits peuvent donc attirer tant des industriels et des administrations publiques que des grands groupes commerciaux ou des sociétés immobilières.

Lancée au début des années 2000 dans un garage prêté par les Matériaux Jacques à Frasnes, l’aventure a débuté par un pari un peu fou de Jean-Claude Biard, de Oignies: racheter des licences pour des produits durcisseurs de béton à une firme américaine qui ne désirait pas les exploiter elle-même, trouvant qu’il ne s’agissait que d’un marché de niche, peu porteur. Aujourd’hui, Convergent a ses propres bâtiments depuis dix ans environ, sur le zoning, où la société emploie dix personnes.

Elle met au point elle-même ses produits à Mariembourg, au départ de bases essentiellement achetées en Europe. "Nous produisons environ 200 tonnes par an, ce qui couvre quelques millions de mètres carrés, en considérant qu’un litre de durcisseur couvre environ 15 m2, nous précise Mputu Schmidt. Nous commercialisons nos produits en Belgique, mais surtout à l’étranger, puisque nous exportons 90% de notre production, d’abord vers l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, mais aussi l’Ouzbékistan, la Géorgie, la Turquie, la Nouvelle-Zélande et maintenant des pays africains."

Pour le Benelux, la société Ultradia, à Mont-Saint-Guibert, distribue les produits Convergent, qui recouvrent par exemple le sol des magasins Ikea de Mons, Gand ou Zaventem.

Parmi les clients de la société mariembourgeoise, on compte quelques noms prestigieux en effet: VAG, Nestlé ou encore Amazon. Tout cela au départ de Couvin…