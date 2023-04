Momignies: ils totalisent 470 ans de mariage

Après une messe en leur honneur, les 18 jubilaires et leurs proches étaient conviés au prestigieux chateau-ferme de Macon pour recevoir les honneurs de l’administration communale et des élus. Issus de six des sept villages de l’entité (Seloignes étant le seul village sans jubilaires cette année), neuf couples célèbrent un anniversaire de mariage remarquable en 2023. Deux de diamants, après 60 années de vie commune: les époux Ardoise-Cocqueret de Momignies et Martin-Monkerhey de Beauwelz. Sept se sont unis il y a tout juste un demi-siècle, en 1973, et célèbrent donc leurs noces d’or: les époux Bachelard-Tonglet de Momignies, De Schryver-Salmon de Forge-Philippe, Gillard-Midoux de Macon, Mahy-Allard de Macquenoise, Malacord-Jeaumart de Momignies. Et enfin deux couples de Monceau-Imbrechies: les époux Philippe-Philippe et Ponthier-Désert.