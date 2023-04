Le vendredi 14 avril un GECO Business Breakfast à Couvin "La Forge"

Situé à la sortie de l’autoroute E420 sur la N5, à côté de la gare SNCB et TEC de Couvin, se situe un espace coworking. Différents espaces peuvent être loués à la journée ou pour de plus longue durée, modulables en fonction des besoins des entreprises.

Le GECO invite ses membres à découvrir cet endroit et les services qui y sont proposés.

Dans ces locaux, on retrouve notamment une grande salle de réunion ou de réception pour des clients, des fournisseurs, pour organiser des formations, ou des bureaux tout équipés.

La rencontre a lieu le vendredi 14 avril de 8 h 30 à 10 h 30 au Chemin Try Châlons 41, 5660 Couvin. La réservation est obligatoire pour le 12 avril.

Les participants à ce workshop recevront un accès gratuit à la salle La Forge pour une journée.

Le mardi 18 avril, une autre rencontre a pour thème "Les 5 leviers pour booster votre entreprise grâce au digital sécurisé."

Il s’agit d’une master class exceptionnelle, consacrée à la transformation digitale et à la cybersécurité pour les entreprises. Cette rencontre se veut "pratico-pratique" et concrète. L’orateur sera Vincent Lion, de VLC Consulting. Une démonstration de deux cyberattaques possibles sera présentée en live, ainsi que des moyens de s’en prémunir, la nécessité de s’en protéger et d’identifier les priorités. Pierre Michaux, ingénieur en cybersécurité, présentera la société AKO et les services qu’elle propose.

Cette master class aura lieu à l’Auberge de Poteaupré, rue de Poteaupré 5 à 6464 Bourlers. L’accueil est à 8 h 30, la clôture à 10 h 30 et la réservation obligatoire pour le 16 avril.

Participation gratuite à ces deux ateliers pour les membres Geco, en ordre de cotisation – info@geco-asbl.be – 060/ 41 15 05