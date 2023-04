Josette Decerf expose sur ses terres, à Cerfontaine

Pendant sa carrière d’enseignante, elle a voulu accompagner les enfants afin de les conduire dans le développement de leur imagination. Dans sa classe, on écrivait, on dessinait, on peignait et on bricolait aussi, le tout toujours associé au programme scolaire. Des activités qui libèrent l’expression. "Même si tous les enfants ne peuvent devenir des artistes, disait-elle, il faut quand même les sensibiliser à toutes les formes d’expression".

Devenue Zette, son nom d’artiste, elle est autodidacte et découvre chaque jour de nouvelles techniques suite à des essais et erreurs.

L’art abstrait lui donne la possibilité de peindre des formes et des couleurs en toute liberté. Et de préciser encore: "Dans la peinture abstraite, il n’y a pas de règle, c’est l’émotion et l’imagination qui la guident tout en faisant abstraction de la réalité".

Et pour cela, Zette utilise différents styles: des lignes droites ou courbes, des taches, des ronds, des fleurs irréelles,.. Son univers est très coloré et son entourage dit que c’est le reflet de sa personnalité.

Rendez-vous pour visualiser ses œuvres à la galerie cerfontainoise jusqu’au 27 avril.