Philippeville: la saison touristique lancée à Jamiolle-la-Romaine

Un temps d’inauguration et de présentation des acteurs de l’événement sera organisé le samedi 22 avril en matinée à 10 h, suivi de l’immanquable verre de l’amitié. Ce sera ensuite le lancement de toute une série d’animations qui s’égrèneront au long du week-end à Jamiolle-la-Romaine.

"Nous voulons désormais décentraliser davantage nos animations en dehors de Philippeville et de la Place d’Armes, confie Guillaume Massart, le coordinateur de l’office du tourisme. Il n’y a pas que les souterrains et le centre-ville. Les villages de l’entité sont aussi riches d’un patrimoine historique qui ne demande qu’à être mis en valeur. Chaque année, nous ouvrirons notre saison dans une commune différente."

Un repas gaulois

À la Ferme Saint-Jean-Baptiste, de nombreux producteurs et artisans de l’entité seront ainsi accueillis: peintres, créateurs de bijoux, ferronnier, une vannière, créateurs d’accessoires d’habillement… Un atelier cyanotype (un procédé chimique photosensible qui permet d’imprimer sur un support l’empreinte laissée par un objet, une plante) sera proposé par Anaîs Neyman, le samedi de 11h à 13h et de 15h à 17 h.

Au départ de la ferme, des balades patrimoines seront mises sur pied, le samedi et le dimanche, avec un guide confirmé à savoir, Nicole Beaumont. Sur le site de la fête. la radio des Lacs de Philippeville sera en direct avec Jona.

Toujours à Jamiolle, à la ferme pédagogique "Prendre l’Ère", les visiteurs pourront découvrir un campement romain, participer à un atelier tissage et, en fin de journée, déguster un repas gaulois (Réservation impérative). "C’est très motivant parce que pour cette première organisation décentralisée, les habitants de Jamiolle ont créé une réelle dynamique", insiste Isabelle Mahy, agent d’accueil à l’OT.

Dans la maison de village, l’office du tourisme présentera une exposition sur le patrimoine romain de l’entité. Une autre exposition sera consacrée au petit patrimoine local, dans la chapelle du village.

Rue de la Machine, le projet du verger participatif et collectif sera présenté. Les premiers arbres ont été plantés il y a peu. Cet espace naturel sera à arpenter à dos d’âne avec Balad’ânes de l’Hermeton, le samedi et le dimanche, de 10h à 17 h. Enfin, à la Ferme de la Machine, les participants feront connaissance avec un producteur local de fromage de chèvre.

Les journées Vauban

Après cette solide mise en bouche à Jamiolle pour lancer la saison touristique, l’office du tourisme annonce une autre manifestation d’envergure: les journées Vauban, les 20 et 21 mai, dans le parc Louise-Marie à Philippeville. Faut-il rappeler qu’au XVIIe siècle, Monsieur Sébastien le Prestre de Vauban a amélioré le système des fortifications de Philippeville ? Outre la construction de remparts, il a creusé 10 kilomètres de galeries d’escarpe et de petites galeries de contre-mine pour écouter les travaux d’approche, de sape et de mines que l’ennemi aurait pu entreprendre en cas de siège. Une partie de ces souterrains sont toujours visitables aujourd’hui.

"Pour pallier le manque d’attractions, attirer du public et des touristes, il faut miser sur notre histoire et organiser des spectacles vivants et spectaculaires, ajoute encore Guillaume Massart. Avec les journées Napoléon (en septembre) et les journées Vauban en mai, nous voulons instaurer des rendez-vous incontournables dans l’agenda des manifestations à Philippeville."

Capes et épées

C’est ainsi que durant deux jours de festivités en mai, de 10h à 18 h, les visiteurs se replongeront dans la vie quotidienne du Grand Siècle avec un bivouac historique, des reconstitutions, des animations par la Compagnie aux Tricornes. L’occasion d’assister à des combats et duels de capes et d’épées, de découvrir des métiers anciens et, sans doute, de croiser d’élégants mousquetaires du Roy dans les rues de la cité Vauban !

Office du Tourisme 20, Place d’Armes 5600 Philippeville Infos: 071/662 300 ou contact@tourismephilippeville.be