Sur la base de cette proposition, l’arrondissement de Charleroi était appelé à payer un lourd tribut avec 5 points d’arrêt menacés: Beignée, Erquelinnes (39 à 41 voyageurs/jour selon les statistiques de 2019), Hourpes (4 à 7 voyageurs/jour), Labuissière et Marchienne Zone. Quelques jours plus tard, la SNCB faisait marche arrière, ou plutôt, annonçait une pause en présentant son plan de transport 2023-2026. Mais le conseil d’administration de la société ferroviaire y soulignait aussi la nécessité d’optimaliser le nombre de points d’arrêt. La menace n’est donc pas écartée pour au-delà de 2026. Et l’inquiétude est partagée par l’ASBL navetteurs.be: "ne nous leurrons pas, le ver est dans le fruit et la liste des points d’arrêt reviendra sur la table du conseil d’administration de la SNCB à la première occasion" a souligné son porte-parole Gery Baele.

Raison pour laquelle le député gerpinnois Julien Matagne a interpellé lundi le ministre wallon Philippe Henry en commission de la mobilité du parlement wall on.

"Pourquoi n’interpellez-vous pas directement le ministre fédéral de la Mobilité ? Allez-vous demander une réunion urgente de la Conférence interministérielle Mobilité (CIM) afin de marquer l’opposition de la Wallonie à ces propositions de la SNCB ? Le Gouvernement va-t-il donner un mandat à ses administrateurs au sein de la SNCB et d’INFRABEL afin qu’ils s’opposent à ces propositions ?"

Il a été appuyé par son collègue couvinois Eddy Fontaine. "On érode le maillage là où cela est déjà le moins desservi pour faire gonfler les statistiques de ponctualité " constate-t-il avant de s’enquérir du devenir des synergies train-bus sur la mobilité des zones rurales.

Dans sa réponse, le ministre Henry a assuré qu’il avait contacté son collègue au fédéral Georges Gilkinet, et que celui-ci s’était montré rassurant. Il a également détaillé les procédures par lesquelles doit passer tout projet de modification de points d’arrêt. "Et j’ai eu un contact avec notre administratrice au CA de la SNCB qui m’a confirmé qu’il n’était pus question de suppression et même qu’il y aurait 2 000 trains de plus en semaine d’ici 2 026. Je resterai attentif à garder un rail fort" a-t-il conclu. Dans sa réplique, Julien Matagne a remercié du soutien, "même si j’attendais une réponse plus volontaire… D’accord pour 2000 trains de plus, mais si l’infrastructure ne suit pas…" Et de donner l’exemple de la ligne 132 où la voie est en sens unique entre Lobbes et Hourpes, "ce qui limite d’office la quantité de trains". De son côté, Eddy Fontaine évoque l’incohérence de la SCNB, qui veut 50 montées/descentes de train par jour sous peine de suppression, et qui parallèlement étudie une petite ligne (Dinant-Givet, NDLR) qui n’accueillerait pas plus de 30 personnes par jour…