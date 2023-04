Le Printemps de la Transition à Beaumont et Sivry-Rance: c’est reparti

Beaumont, ce samedi à la salle du Centre Culturel: première conférence d’une longue série d’activités mises en place par le groupe "Beaumont et Sivry-Rance en Transition" dans le cadre de la seconde édition du Printemps de la Transition".

Réseau Transition

Créé en 2016, le groupe Beaumont et Sivry-Rance en Transition entend participer à la prise de conscience des enjeux majeurs qui se présentent à notre société mais aussi et surtout de développer ou de soutenir localement des initiatives créatives et positives.

Dans ce cadre, le groupe a décidé en 2022 de visibiliser dans un espace-temps défini, le printemps, un ensemble d’initiatives portées soit par le groupe soit par d’autres associations qui vont dans le sens d’une société plus résiliente, plus créative et positive. Une quinzaine d’activités en lien avec la question de la transition étaient ainsi organisées, totalisant plus de 350 participants. Un succès au-delà des espérances.

Fort de cette expérience comme de l’enthousiasme provoqué par cette première édition, le groupe a décidé de mettre en place une deuxième édition en ce printemps 2023, plus importante puisque près de 23 activités sont proposées cette saison aux citoyens beaumontois ou chevrotins. La toute première a eu lieu ce samedi à Beaumont et avait trait à l’urgence climatique (lire ci-dessous)

Au-delà de ses conférences-débats, ateliers et rencontres, le groupe fort d’une quinzaine de membres a en effet créé un SEL, lisez un système d’entraide local, le SIRBEASEL agissant donc sur les deux communes. il est également impliqué dans le développement du "Semeur", la monnaie de l’Entre-Sambre et Meuse. Pour tout cela, le groupe peut compter sur diverses collaborations comme le Centre Culturel de Sivry-Rance, le Conseil Consultatif des Aînés de Beaumont, le Cercle des naturalistes Belges "la molène", la Gare des Saveurs, la Botte Paysanne, le Centre Bouddhiste, la bibliothèque de Sivry-Rance, Météo Sivry-Rance, Financité, Vie-ESEM ou encore le jardin partagé de Beaumont.

Infos: Francis Biset, 0474/56 43 10.

Du bio local et solidaire à Sivry

Installé à Sivry, le magasin de La Botte paysanne va recevoir des aides destinées aux plus précarisés dans le cadre de l’opération Du local dans votre assiette

Le magasin de la Botte paysanne au Lorroir participe au projet Du local dans mon point de vente ©EdA

Au cours d’une fête de la solidarité qui a réuni les membres de la coopérative samedi dernier, Catherine Tellier a annoncé que le magasin de la Botte Paysanne est reconnu comme point de vente dans le cadre du projet Du local dans mon point de vente, soutenu par la Région Wallonne. Celle-ci va attribuer une aide de 50% aux caisses de solidarité mises en place.

Coopération avec des institutions locales

Le principe de ces caisses de solidarité est la participation des clients qui y versent des euros solidaires lors de leurs achats. "Notre formule à nous va être de demander aux clients 1, 2, 3 euros ou plus lors de leur passage à la caisse. Et la Région wallonne double le montant récolté", précise Catherine Tellier. Avec cette somme, la Botte paysanne a prévu de remettre des bons d’achats à des structures sociales locales comme Les repas du cœur de Rance, le Plan de cohésion sociale de Beaumont et l’épicerie sociale de Froidchapelle. Ces bons d’achats seront valables au magasin du Lorroir et la Région wallonne prévoit aussi un système de Fidéli-Bons. Ce dernier système est prévu pour "faire découvrir la qualité et la diversité de l’offre des points de vente bio, en vrac et en circuit court au plus grand nombre".

La mise en œuvre du projet se ferait début mai, après la mise en place des procédures administratives, les arrangements nécessaires avec les structures sociales et les disponibilités des producteurs. Une analyse du fonctionnement est programmée pour la fin de l’année 2023.