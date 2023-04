Faute de sages-femmes, fermeture momentanée de la maternité de Chimay

Voici une bonne semaine, le Centre de Santé des Fagnes élargissait son recrutement en lançant sur les réseaux sociaux un appel à candidatures pour des postes de sages-femmes. C’est qu’en ce printemps, les heureux événements peuvent avoir des contre-effets embarrassant. À Chimay, la cigogne a bien déployé ses ailes, touchant au cœur le service de maternité, qui se voit privé pour quelques semaines de l’aide précieuse des sages-femmes pour accompagner les jeunes accouchées. "Depuis l’intégration dans le réseau Humani (ISPPC), on a l’habitude de se renforcer mutuellement au gré des besoins, explique Frédéric Dubois, chargé de communication. Mais là, on a le même problème à Charleroi et les sages-femmes se font rares ". Comme dans d’autres spécialités, la profession, en manque de reconnaissance, n’attire plus autant, raison pour laquelle, au sein d’Humani, on met l’accent sur la mobilité entre Chimay et Charleroi, ce qui permet à la fois d’évoluer dans un cadre à visage humain et de bénéficier de l’expérience d’une plus grosse structure.