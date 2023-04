Une "Libre cour des échanges" à la Maison des jeunes de Beaumont

Le dimanche 16 avril sera une date à ne pas manquer à Beaumont. De 13h à 17 h, dans la cour Charles Mottoule, au n° 7, une action baptisée "Libre Cour des échanges" propose d’échanger sur des thématiques des plus diverses. On pourra ainsi y évoquer l’électricité, le vélo, le petit bricolage, les produits ménagers, la menuiserie, la couture, la cuisine, les produits cosmétiques ou encore le jardinage. Il s’agit d’une organisation réunissant le Conseil Communal des Enfants et l’équipe communale des jeunes, en collaboration avec la Maison des Jeunes de Beaumont mais aussi la FWB, la RW, la Commune de Beaumont, MobilEsem, le PCS.