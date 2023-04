La criminalité informatique en hausse dans la zone de police Hermeton et Heure

"80% des interventions de la police ont un caractère social et ne font pas toujours l’objet de la rédaction d’un procès-verbal". Entre 1000 et 1400 faits sont enregistrés par an, avec un léger pic en 2020 lié à la période Covid. Sur une année, les faits qui surviennent le plus ce sont les vols de tout genre, "mais rassurez-vous, les vols avec violence restent très rares sur notre zone". En examinant plus en détail les chiffres, on constate qu’entre 200 et 300 vols sont commis par an. On peut aussi remarquer une diminution des vols dans les habitations, mais une forte hausse de faits de criminalité informatique: de 39 faits en 2017, on arrive à 78 en 2022, et déjà 19 en 2023. "De grâce, faites chacun de la prévention autour de vous, notamment auprès des personnes isolées ou âgées". Le commissaire fait référence aux messages frauduleux envoyés par les soi-disant banques ou organismes publiques, les coups de fils qui demandent d’utiliser le digipass.

Il y a une hausse des infractions contre l’intégrité physique, "sans doute lié à la forte présence de jeunes un peu plus sanguins dans les écoles". Les PV pour consommation de stupéfiants sont liés aux opérations menées.

Les faits liés aux infractions environnementales restent stables, ce qui étonne toutefois les conseillers qui estiment qu’il n’y a pas assez de PV en ce sens "Parfois, les policiers nous disent qu’ils n’ont pas pu identifier les propriétaires de sacs ou les auteurs de dépôt clandestins, mais certains sacs ne sont même pas ouverts", fait remarquer le bourgmestre de Doische. Le commissaire présente aussi le plan d’action mensuel: trouble à la communauté. Il évoque les soucis causés par la présence des crottes de chien et aux PV dressés aux propriétaires des animaux pris en flagrant délit.

Au niveau sécurité routière, le commissaire David Doyen évoque une diminution: "Pour les accidents avec lésions corporelles, on en totalise 65 (11 avec blessés graves) en 2022, soit 1 par semaine, et déjà 11 en 2023". Les radars répressifs seront installés dans les mois à venir aux endroits réputés dangereux sur la N40, "on espère que cela fera encore baisser le nombre d’accidents avec blessés". Dans le cadre de la prévention de ces accidents, il aurait été intéressant de reporter leur situation géographique sur une carte, mais cette donnée n’a pas été présentée au conseil de police ; gageons que la sortie de la N5 sur la N40 en direction de Beaumont aurait occupé le haut du classement.