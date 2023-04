Faut-il accepter l’unique distributeur Batopin prévu à Couvin ?

Pour rappel, les quatre grandes banques du pays (Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC et ING) se sont groupées pour "repenser un réseau de distributeurs de billets mieux adapté aux besoins d’aujourd’hui". Des distributeurs neutres (sous l’appellation "Bancontact CASH") et détachés des banques remplaceront le réseau propre à chaque enseigne. En clair, à Couvin BNP, CBC et ING supprimeront leurs guichets automatiques pour les remplacer par un seul, commun, sur la place Piron.

"Il n’y a pas urgence pour accepter ce distributeur, a plaidé le député-conseiller Eddy Fontaine (Pep’s). Pour l’instant, il reste trois points de retraits à Couvin. Tant qu’il n’y a pas d’accord avec Batopin, ils resteront en place. Nous avons donc tout le temps pour négocier avec Batopin et mettre en avant les besoins et atouts de Mariembourg (marché, commerces, zoning industriel) ainsi que de Cul-des-Sarts (éloignement, commerces, frontière)."

La majorité n’est pas de cet avis et poursuit les négociations. "Le 21 février, le ministre Dermagne a dit qu’il passerait par une loi fédérale si aucun accord n’était trouvé avant la fin du mois. D’ici là, il a dit que nous devions poursuivre les discussions, qui ne nous empêchent pas d’aller plus loin par la suite", a justifié Jehanne Detrixhe (MR-IC), en charge des Affaires sociales.

Maurice Jennequin (CVN), le bourgmestre, craint de son côté que la suspension des négociations engendre un moment de vide, sans distributeur.

La motion proposée par la minorité a été approuvée, mais modifiée par la majorité. Au lieu d’exiger que le plan de répartition des distributeurs Batopin soit suspendu, elle réclame qu’il soit élargi.

"Une petite modification qui vient du Saint-Esprit", d’après Eddy Fontaine, qui sous-entend que la volonté de poursuivre les négociations pour le distributeur de la place soit profitable à des proches du collège communal.