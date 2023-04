Boussu-lez-Walcourt: un pas de plus vers la nouvelle place

Le village coupé par la N40

Il faut remonter au début des années 70 quand ont commencé les tout premiers travaux des barrages de l’Eau d’Heure. Boussu-lez-Walcourt disposait alors d’une place des plus classiques, traversée par la rue de la Poterie et où se trouvaient une bascule, pour le monde agricole et les entreprises, ainsi qu’une superbe chapelle.

Qui eut cette lumineuse idée d’y implanter une route nationale reliant Beaumont à Philippeville et donnant accès au site des barrages ? Paix à son âme mais d’un coup de crayon, on bazardait la bascule, on supprimait toute végétation et on envoyait en l’air la chapelle. Il ne restait plus qu’une grand-place littéralement éventrée, une rue de la Poterie partagée en deux et, pour couronner le tout, un trafic de plus en plus intense qui allait insécuriser les Boussutois voulant simplement traverser la place.

Un cœur de village accueillant

Les aménagements ont bien été tentés mais sans jamais rendre à l’endroit sa convivialité d’antan. Globalement, l’ensemble de la place présente peu d’identité et manque de réels espaces de convivialité et de rencontre qualitatifs. La présence de nombreuses voiries communales, régionales et même privée a également pour effet de réduire le sentiment de sécurité et de fortement fragmenter cet espace en plusieurs zones distinctes.

Il devenait donc impératif de valoriser ce cœur de village, de sécuriser ses entrées, d’y promouvoir une mobilité douce et de réorganiser le stationnement de manière à réduire son emprise. Et c’est en visant ces objectifs que les autorités communales, via un nouveau PCDR, ont pris la problématique à bras-le-corps.

Consultés comme il se doit dans le cadre de ce programme, les habitants ont émis le souhait de faire de la place de Boussu un espace accueillant et verdoyant, une vitrine touristique, un espace sécurisé et convivial tout en gardant la possibilité de maintenir les activités culturelles et folkloriques qui s’y déroulent ponctuellement, ainsi que des places de stationnement en suffisance.

Confié à DR (EA)²M, bureau d’études spécialisé dans les matières du développement territorial, de l’aménagement urbain et paysager, de l’environnement, de l’architecture et de l’énergie, le projet a été divisé en 2 phases dont la première suit son petit bonhomme de chemin.

Lors du conseil de ce lundi soir, il revenait aux conseillers d’approuver la convention de faisabilité portant sur la première partie. Le budget estimé se chiffre à 690 487,71 € TTC avec un subside chiffré à 400 000 €. Certes, tout ne sera pas en place pour Noël, mais petits pas par petites pas, ça avance !