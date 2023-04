Thuin: quel suivi pour les réunions de quartier?

Sur le suivi, il précise qu’une note est transmise au collège dans le mois qui suit la réunion, et que les demandes sont ensuite envoyées aux services concernés, avec copie aux représentants de quartier. Les services concernés prennent en charge la demande ou la plainte et en font rapport à la référente. "C’est exagéré de dire que le citoyen n’est pas écouté ou informé, ajoute Pierre Navez. Maintenant, tout ne peut pas être fait rapidement, il faut des budgets, parfois cela dépend du SPW. Mais la communication de ce que fait la Ville est bien présente, et via différents canaux." Pour la bourgmestre, d’une façon plus large, "il serait dommage de réduire ces réunions à une liste de demandes ou de plainte ; il y a aussi beaucoup d’échanges, d’informations fournies au citoyen, d’expression des expériences vécues dans les quartiers. C’est ça l’esprit des réunions de quartiers. En tirer un PV, c’est utile pour orienter les travaux de la Ville, je ne suis pas sûre que le diffuser tel quel à tout va soit une bonne idée, poursuit-elle. Ceux qui s’intéressent à leur quartier viennent, reçoivent les infos que transmet le collège, s’expriment et sont écoutés. Mais il n’y a pas d’autre engagement de la Ville que celui de transmettre, étudier, analyser et ensuite passer la main au conseil communal qui peut valider".