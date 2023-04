Quels distributeurs Batopin dans les communes de l'Entre-Sambre-et-Meuse?

D’autres points Cash Bancontact sont envisagés à Couvin et à Gerpinnes. À Couvin, Batopin a prévu d’installer un espace de deux points Cash sur la place Général Piron. Il sera possible d’y déposer de l’argent. La mise en service est prévue pour la fin de l’année. Il s’agit d’un chantier important. À Gerpinnes, un emplacement de deux points Cash où il sera aussi possible de déposer de l’argent sera mis en service ce mois d’avril au 23/C03, avenue Albert 1er.

D’autres points Cash sont également prévus dans les communes suivantes, où Batopin est encore en recherche de lieux: à Chimay, Sivry-Rance, Florennes, Philippeville, Walcourt, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Thuin. Certaines pistes commencent à se concrétiser, en concertation avec les communes concernées."

Rien donc sur Doische, Viroinval, Momignies ni Froidchapelle, à l’entendre. Mais les autres banques, dont la Poste, auront aussi leur propre réseau de distributeurs.

L’accord pris avec le gouvernement fédéral vendredi pourrait cependant intensifier l’offre, comme Vincent Bayer l’évoque ce lundi: "Notre plan initial avait déjà été validé par la Banque Nationale, mais il se voit aujourd’hui encore renforcé dans le cadre de l’accord concernant l’accès au cash conclu le 31 mars entre le gouvernement fédéral et l’ensemble du secteur financier représenté par Febelfin. La balle est maintenant dans le camp de la Banque Nationale de Belgique avec laquelle chaque opérateur de distributeurs entamera d’autres discussions. Dans l’intervalle, nous continuons nos recherches d’emplacements selon nos perspectives initiales."