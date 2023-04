PCS de Sivry-Rance: "1 réussite pour 11 inscrits, ça fait cher le permis de conduire"

On retient aussi la belle tenue de l’activité Je cours pour ma santé avec 37 inscrits et 30 participants réguliers ; une augmentation de l’activité des Repas du cœur, notamment pour la livraison de colis alimentaires, organisée une fois par mois, au nombre de 235 ; ou encore l’organisation de formation au permis de conduire théorique et pratique. Cette activité laisse un goût amer aux élus: sur 11 inscrits au théorique, une seule réussite a été enregistrée, et une seule réussite également sur 4 au pratique. "Ça fait cher le permis " constate le bourgmestre. "On a essayé, on paie au nombre d’inscrits et non à la réussite" commente la présidente.

Difficile constitution d’une CCA

Une déception enfin pour le PCS mais aussi pour l’échevine de la Participation citoyenne: le manque d’enthousiasme des citoyens pour créer une commission consultative des aînés. À l’issue de deux appels, seuls 3 candidats se sont manifestés. Du coup, avec la présidente du CPAS, elles pensent élargir les compétences de ce conseil consultatif aux personnes handicapées. et lancer un nouvel appel. Pour Francis Biset (ACE), ce sont là deux réalités différentes: "deux communes l’ont fait, et leurs groupes ont fini par se scinder en 2 après un an". "Dans les petites communes, ce peut être une solution, explique Huguette Werion qui a eu des contacts avec Alteo à ce propos." Une personne handicapée ne l’est pas forcément de naissance ou en voiturette ; le handicap, ce peut aussi être visuel, auditif…"" On peut toujours essayer, quitte à scinder si c’est nécessaire" conclut Magali Schepers.

Les travaux de la Grand-Place de Sivry

Avant de clore la séance publique, parmi les questions de l’opposition, il y a celle de Dominique Nicolas: "on nous annonçait le début des travaux de la Grand-Place pour le 27 mars. Mais de quelle année ?" Alain Lalmant explique qu’il s’agit d’égouttage, et que c’est Igretec qui est à la manœuvre. "L ’entreprise a déjà averti qu’elle commencera le 3 avril. Quand on voit les problèmes qu’il y a ailleurs avec elle, on n’est pas sûr que ça se passera comme il faut. On verra" ajoute-t-il, pour le moins dubitatif…