L’office du tourisme de Couvin se mobilise contre les déchets sauvages

Comme chaque année, les employés de l’office du tourisme se sont mobilisés pour ramasser ce que des promeneurs indélicats avaient abandonné sur les chemins de randonnée couvinois. Les différentes équipes ont œuvré sur le Tienne du Lion à Frasnes, la promenade de l’Eau Noire, des 3 vallées vers les Fonds de l’Eau et la promenade de la tourbière à Cul-des-Sarts. Maryse Bourlard, la coordinatrice de l’OT, explique: "C’est vraiment triste de faire ce constat, mais d’année en année nous retrouvons de plus en plus de déchets en forêt ou sur nos promenades. Nous avons ramassé plus de 15 sacs de détritus en tous genres, et nous allons signaler plusieurs dépôts sauvages avec des électroménagers et d’autres déchets surprenants qu’il faudra enlever avec un camion. Nous insistons sur le fait que lorsqu’on va randonner, il faut ramener ses déchets, c’est une question de respect de l’autre ; et nous rappelons que si on retrouve une trace de la personne qui a abandonné des détritus dans la nature, celui-ci risque une lourde amende."