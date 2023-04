L’Harmonie communale de Walcourt devient "Société royale"

Concert de gala

Le vendredi 12 mai à 20 h, l’Harmonie royale de Walcourt présentera son concert de gala qui sera aussi celui de la clôture des festivités de son 50e anniversaire. Pour l’occasion, ce concert sera rehaussé de la participation de M. Broisson et sa cornemuse, et des trompettes de cavalerie des lanciers de Heigne. L’entrée se fera au chapeau et un verre de l’amitié sous chapiteau clôturera ce concert. Réservation auprès des membres ou via jeanlouismahy@gmail.com.