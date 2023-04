Il constitue depuis toujours un pôle d’attraction important pour le plus grand nombre.

Très apprécié des sportifs, des mouvements de jeunesse et des promeneurs qui arpentent les nombreux sentiers qui le composent, le site regorge d’innombrables richesses qui dépassent largement le cadre de la faune et la flore.

Ainsi des fouilles archéologiques menées ces dernières années en collaboration avec l’ULB et l’Agence du patrimoine wallon ont permis de mettre à jour un trésor unique datant d’un oppidum gaulois du premier siècle avant JC. La découverte de pièces de monnaie d’or et de bijoux pourrait témoigner, selon les hypothèses des chercheurs, de la présence de fêtes religieuses et communautaires sur cet ancien site gaulois.

Restauration du calvaire et de la toiture de chapelle Saint-Léonard

En cette semaine pascale, l’actualité nous conduit à évoquer un projet d’envergure qui se met en place depuis de longs mois, et dont les premières actions concrètes devraient voir le jour en septembre prochain. Motivé par l’intérêt porté par le Musée des Arts Anciens de Namur, où seront exposées du 8 avril au 9 juillet des statues datant de la fin du XVIe siècle que l’on retrouvait au calvaire du Bois du Grand Bon Dieu lors de processions de l’époque, un groupe de Thudiniens, passionnés d’histoire et de patrimoine, s’est mobilisé pour remettre en valeur un site quelque peu abandonné et lui redonner son lustre d’antan. On y retrouve à l’origine du projet Pierre-Jean Foulon (qui avait consacré son mémoire de fin d’étude au site), Bruno Marchoul, Philippe Durieux et Bernard Lejeune.

"L’ambition, à terme, est de développer et de mettre en place un centre d’interprétation afin de mettre en valeur le site du Bois du Grand Bon Dieu et son patrimoine religieux. Nous voulons d’abord sensibiliser les Thudiniens à la richesse de cet écrin" observe Bruno Marchoul.

Ce projet étant estimé à un budget total de 110 000 €, les instigateurs ont pris leur bâton de pèlerin pour trouver des sources de financement. La Ville de Thuin le soutiendra à concurrence 15 000 € (sans compter un soutien en termes de communication) tandis que la Région Wallonne financera la rénovation du calvaire et de la toiture de la chapelle Saint-Leonard à concurrence 22 000 €. Pour le surplus, l’ASBL "Thuin Petit Patrimoine" entend faire appel à des fonds privés. "Ces subsides publics nous permettront déjà d’entamer les travaux de restauration à partir de la deuxième quinzaine de septembre, poursuit Bernard Lejeune, s oit une semaine avant une première initiative de sensibilisation sur le site".

Journée découverte le 24 septembre

Celle-ci aura lieu le dimanche 24 septembre. À cette occasion les Thudiniens seront conviés à une balade dans le bois avec cinq arrêts prévus pour y donner des explications historiques. Un parcours pour les enfants sera également proposé afin de sensibiliser le plus grand nombre. Le projet est en cours d’affinement mais depuis son lancement, d’autres personnes sont venues prêter main-forte aux initiateurs. Nous aurons l’occasion d’y revenir au fil des mois à venir.

Au fil du temps, la dynamique devrait s’intensifier en trouvant écho au-delà des limites territoriales thudiniennes et ainsi attirer un public déjà très sensible aux charmes touristiques thudiniens. C’est du moins le vœu pieu des instigateurs.