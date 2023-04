Jet ski à l'Eau d'Heure: 3 associatons écologistes veulent des engins 100% électrique

Trois associations écologistes, Greenpeace, ASBL Espaces pour demain et Association terre écocitoyenne, ont remis leur avis négatif dans le cadre de l’enquête publique pour le permis d’environnement demandé par le club de Jet-ski des Lacs de l’Eau d’Heure. Pour rappel, en mai 2021, à l’heure du déconfinement et de la reprise des activités sportives et touristiques, le parquet de Charleroi avait apposé les scellés sur l’infrastructure. En cause, il ne disposait pas du permis d’exploitation, même si cela était en cours de régularisation. Depuis les choses s’étaient apaisées et l’ASBL a introduit une demande de permis unique dont l’enquête publique arrivait à échéance ce 3 avril. C’est dans ce cadre que trois associations écologistes représentées par Jean-Philippe Body ont fait entendre leur voix, pour demander que l’autorisation soit soumise à une étude d’incidence, l’installation d’un sonomètre, et que d’ici 5 ans seuls des jet skis électriques soient autorisés à naviguer sur le plan d’eau du Ry Jaune… N.B.