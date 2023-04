Concert de haut vol de la Force aérienne à Philippeville

Comme l’a rappelé son chef de corps Cédric Kamensky, cela fait 80 ans, cette année, que les premières activités aériennes ont débuté sur la base aérienne de Florennes. Au fil du temps, des liens étroits se sont tissés entre la Force aérienne et les communes avoisinantes. À Philippeville, une charte de parrainage a été signée le 17 juin 2005 par le Commandant du Groupe de Vol et le bourgmestre de l’époque, Jacques Rousselle. Ce sont les services de lutte contre l’incendie des deux entités, qui étaient amenés à coopérer régulièrement lors des exercices "Post Crash Management", qui ont scellé leur amitié lors d’une cérémonie sur la place d’Armes. Dans le but de maintenir ces liens étroits entre les communes et leurs citoyens, des concerts de la Musique royale de la Force aérienne sont régulièrement programmés dans chaque entité faisant l’objet d’un parrainage avec la base de Florennes.