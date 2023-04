Anniversaire et hommage à Marc Hubert à la galerie de Vaucelles

Avec les œuvres de son fils Marc

Célébrer cet anniversaire de cette façon est donc un très bel et tendre hommage d’un papa envers son fils décédé en 2019, après cinq longues années de maladie. "Si autrefois, on disait: un train peut en cacher un autre, à la galerie des collines, on pourrait dire: un talent peut en cacher un autre…" Et comme le soulignera à nouveau le bourgmestre: "Ce talent qu’a exprimé Marc Hubert, c’est toi, José, son papa, qui a su le relayer à sa juste valeur. Nous te disons merci. Longue vie à la galerie des collines !"

L’œuvre de Marc Hubert apparaît s’articuler autour d’un fil conducteur prégnant, profondément humaniste et affectif. On perçoit chez l’artiste sensible, écorché vif, une nécessité de liberté, modulée par un besoin d’affection, sous tensions contradictoires à certains moments. Il n’hésitait pas à exprimer ses inquiétudes par rapport aux diktats imposés par certaines politiques qui influencent de façon restrictive le fonctionnement de la société - notamment l’emprise sur la culture -, le tout en s’en référant à l’image et l’idée qu’il se faisait de la justice: son importance au niveau social, mais aussi ses dérives. Son œuvre évolue: il montre la peinture telle qu’elle est, tel un matériau vivant. Sur les murs de sa chambre, il plaque des couches de peinture, par touches de couleur, offrant à voir de l’épaisseur. À l’École de Recherche Graphique de Bruxelles, il présente un travail de fin d’étude sur la peinture matière, libérée du contenant, le pot, le tube. En 2011, c’est le retour à ses racines et le début de la reconnaissance. En effet, à ce propos, Marc soulignait: "A un moment donné, on en a tous besoin quand on doute un peu, faut pas courir après mais quand elle est là… Tant que tu peux, vis, tant que tu vis, peux !"

Bref, comme le souligne José Hubert, "Marc n’a eu de cesse que de jongler avec le potentiel du langage plastique grâce à sa maîtrise des subtilités de diverses techniques: le dessin, la peinture, la gravure, la sérigraphie. Il a dépassé la confrontation entre abstraction et figuration, expression lyrique et géométrique. ses intuitions et son élan créateur nous ramènent à l’être humain confronté à la liberté, la justice, les signes directionnels, des références pour se situer au présent: d’où je viens, où suis-je, qui suis-je, où vais-je ? Son piéton renaît solitaire ou accompagné, troublé et troublant, cheminant toujours protégé par un certain optimisme qui se veut lucide vers un futur dont on connaît la fin. Tout cela nourrit la faim et la soif de l’imagination dont l’aspiration ne serait-elle pas la beauté éternelle ?"