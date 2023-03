Vingt jeux de quilles dans un seul calendrier, à Petigny

Mais le jeu de quilles, c’est aussi le moyen, pour les associations locales, de faire quelques bénéfices en tenant, chacune à son tour, la buvette et une petite restauration. Voici dès lors le calendrier de cette saison, avec le nom du bénéficiaire de cette activité: 15 et 16 avril: au profit de l’équipement de la salle communale ; 22 et 23 avril: au profit du jeu de quilles ; 29, 30 avril et 1er mai: marche Saint-Victor ; 6 et 7 mai: les Nutons ; 13 et 14 mai: gestion de la pelouse calcicole des Roches ; jeudi 18 mai: Fête des Scoubalous ; 20 et 21 mai: Jeunes en route ; 27 au 29 mai: Jeu de quilles ; 3 et 4 juin: fanfares royales ; 10 et 11 juin: marche Saint-Victor ; 17 et 18 juin: fêtes communales ; 24 et 25 juin: comité de restauration de l’orgue "Les Tuyaux" ; 1, 2 juillet: 12 heures du jeu de quilles, par le comité des Galapiias ; 8 et 9 juillet: les Vî Djones ; 15 et 16 juillet: la Jeunesse ; 21 au 23 juillet: comité de la Saint-Nicolas ; 29 et 30 juillet: les Gaulois ; 5 et 6 août: école de musique ; 19 et 20 août: comité Maya ; 26 et 27 août: les Vamps ; 2 et 3 septembre: la Jeunesse ; 9 et 10 septembre: fêtes communales ; 16 et 17 septembre: comité de la salle communale ; 23 et 24 septembre: comité Maya.

La remise des prix aura lieu le 29 octobre.