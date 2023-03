Un kilomètre de haies chez Carmeuse ? Le conseil communal de Couvin reporte le point

Le conseil communal devait l’approuver ce jeudi soir mais l’opposition a fait reporter le point.

C’est l’écologiste Jean le Maire qui a d’abord pris la parole: "Dans cette convention, tout est payé par la Commune et la Région wallonne. Carmeuse, dans 15 ans, récupérera le site, aménagé aux frais du contribuable. Cette société fait du bruit, démolit nos routes, ronge la colline. Et nous devons encore payer l’aménagement des abords de la carrière. Je propose le report du point, pour négocier un bail emphytéotique avec cette société. Que Carmeuse récupère le site après 15 ans, pour moi, c’est non."

Vincent Delire (Pep’s) revient sur la proximité entre l’échevin en charge du dossier, Claudy Noiret (Pep’s), et la direction du géant carrier: "Le pas est vite franchi de savoir pourquoi on n’augmente pas leurs taxes. Carmeuse gagne à tous les coups. Ici, c’est le contribuable qui doit payer pour redorer le blason de Carmeuse."

Pour lui, l’intention est bonne, mais "faut-il planter des haies et aider la biodiversité au pied d’une carrière, où on tire à la dynamite ? Ce n’est pas l’endroit idéal. Le gouvernement se laisse acheter par les multinationales, on le voit avec les glyphosates. Lutter à cette échelle est plus intéressant que ces sparadraps écologiques."

Claudy Noiret souligne que, d’ici 15 ans, il n’y aura probablement plus d’activité sur le site de Frasnes. "Nous voulons donner une impulsion en faveur de la biodiversité, avec des mares, un observatoire et toute une zone humide. Reporter ne sert à rien, la fiche-projet est déjà rédigée par le groupe du PCDN. Cela émane des citoyens, on ne peut pas la changer."

"Mais au niveau du PCDN, tu fais ce que tu veux: tu as même acheté des appareils photo avec une fiche PCDN, rétorque Vincent Delire. Si on avait ouvert les yeux des gens qui sont au PCDN sur ce nouveau cadeau à Carmeuse, la convention aurait été différente."

Claudy Noiret acquiesce finalement au report du point. À lui, maintenant, de négocier avec Carmeuse la prise en charge financière de l’entretien des plantations. Au moins.