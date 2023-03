Depuis qu’ils ont fait la publicité de la fin de leur activité, Martine et Georges De Coster ont vu cinq amateurs affluer cette semaine, pour envisager une reprise de cette surface de proximité qui s’étale sur 600 m2 au cœur du village de Doische. "Il y a de l’espoir pour une réouverture au plus vite. Certains proposent de reprendre le personnel. Outre nos deux emplois de gérants, nous comptons deux salariés à 25h/semaine et deux autres à 38 h/semaine."

Pour cet ancien échevin, toujours conseiller CPAS, le maintien du dernier commerce de l’entité est un soulagement: "À part nous, il ne reste qu’une boulangerie. Pour les personnes âgées et celles qui n’ont pas de véhicule, l’annonce de la fermeture était une catastrophe. Des clients m’abordaient souvent pour me faire part de leur désarroi. Je leur expliquais qu’il fallait bien que nous nous arrêtions à un moment donné. Je travaille depuis 51 ans !"

Et ce bail comprend 50 années sous l’enseigne Delhaize, "20 en boucherie à Mons et puis 30 ans ici. Avec Martine, nous avons repris le magasin de Doische en mars 1993. Il est rentable, sinon nous n’aurions pas ouvert si longtemps !"

Une période de fermeture sera inévitable avant une reprise, si bien que la liquidation du stock se poursuit. Elle s’observe aisément en parcourant les rayons: "C’est fou comme les gens ont afflué pour bénéficier des réductions. J’avais beaucoup de stock, il reste finalement assez peu. Il n’est pas exclu que nous ouvrions quelques heures la semaine prochaine pour liquider un maximum".

Mais le principal est que Doische puisse désormais souffler: le magasin local est probablement sauvé.