Proposée par le Centre culturel de Gerpinnes en partenariat avec Marinette Bonnert, musicienne internationale, cette manifestation est dédiée aux musiques et danses traditionnelles avec un mix d’activités pour tous les âges: deux bals, un atelier de danse et un stage d’accordéon. Ce samedi 1er avril, dans les locaux du centre culturel situé à Lausprelle, l’événement débutera par un stage de danses catalanes de 14h à 18 h.

"La danseuse Anna Romani mettra à l’honneur les danses traditionnelles catalanes telles que la sardana, la jota, la ball pla i corranda ou encore les villanos, avec l’enthousiasme et l’énergie qui la caractérisent. Un moment de découverte accessible à tous contre un participation de 25 euros", informe Silvana Di Calogéro, chargée de communication de l’institution culturelle.

Initiation pour les enfants

Dans le même temps, un stage d’accordéon pour débutants sera dispensé par Marinette Bonnert et Pierre Challe. "Durant 4 heures, ils formeront les participants à l’apprentissage des bases de cet instrument à vent. Ils les motiveront à jouer, même en tant que débutant, et leur partageront leur passion. Pour les personnes qui ne possèdent pas d’accordéon, il sera possible d’en avoir un en prêt pour la durée du stage. La participation à ce stage s’élève à 30 euros", détaille notre interlocutrice.

Entre 19h et 20 h, le groupe "Zim Boum Trad" initiera les enfants aux danses folk au son de l’accordéon diatonique, de la guitare et des percussions. La participation à cette activité est gratuite.

Dès 20 h 30, un bal folk se déroulera à la maison de village. "Dans un premier temps, on proposera aux danseurs un voyage musical et dansé avec"21BOuTONS". Ce groupe, composé de deux musiciens internationaux Marinette Bonnert (Belgique) et Pere Romani (Catalogne) a joué plus de 150 concerts dans une grande partie de l’Europe", conclut Silvana Di Calogéro.

Accompagné par Michel Jacqmain, le duo proposera un répertoire savamment dosé de musiques de bal folk et de compositions venues de Wallonie ou de Catalogne. Le groupe régional "Citron-Gingembre" assurera la seconde partie de soirée. Ce collectif de musiciens 100% locaux fera danser et chanter le public. L’entrée est fixée à 12 € par participant.

Renseignements et inscriptions au 071/ 50. 11.64

www.gerpinnes.tv