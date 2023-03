Huguette Didier revient au conseil commual de Sivry-Rance

C’est Huguette Didier qui reprend cette lourde tâche ; elle a prêté serment et "pourra entamer directement son travail puisqu’elle a déjà été conseillère lors de la précédente mandature" explique le bourgmestre. Au conseil de l’action sociale où elle siégeait jusqu’ici depuis 2018, elle sera remplacée par Corinne Blondel.

Accès interdit de la Marlagne vers la N53

L’accès de la rue de la Marlagne à la Nationale 53 va être fermé, tant pour la montée que pour la descente. La décision du conseil, interpellé à plusieurs reprises par les riverains quant à la dangerosité de l’endroit, a été précipitée par le fait que le SPW va installer une haute glissière de sécurité pour éviter qu’en cas d’accident, des véhicules basculent dans les jardins des riverains en contrebas. "Il y a récemment eu 3 accidents dont deux avec des poids lourds. Avec les glissières, si on laisse encore monter les véhicules de la Marlagne vers la N53, ils n’auront plus de visibilité sur ce qui vient de gauche avant de s’engager ", précise l’échevin Alain Lalmant.

Deux pyramides en blocs de béton seront donc installées pour barrer le passage sur ce petit tronçon. "Mais un aménagement piéton est prévu pour permettre aux usagers lents de rejoindre l’arrêt de bus ", explique-t-il encore avant d’annoncer que les travaux pour la glissière de sécurité devraient débuter entre la 2e quinzaine d’avril et la 2e quinzaine de mai. ACE n’est pas convaincu qu’il faille fermer dans les deux sens "on enclave ce quartier" s’inquiète Francis Biset ; "c’est vrai que la palissade du SPW, ça change la donne " nuance Dominique Nicolas. Au vote, le groupe minoritaire s’abstient.

La fin des maisons individuelles ?

L’arrêt d’une procédure d’aliénation d’une parcelle de terrain à la rue des Déportés à Rance soulève quelques commentaires inquiets de l’échevin François Ducarme: "le fonctionnaire délégué y impose une modification du cadastre de cette parcelle pour qu’elle soit divisée en 4 lots plutôt qu’en 2, afin de permettre la construction de maisons mitoyennes. Ça ne correspond plus à ce qu’on voulait, donc on arrête la procédure d’aliénation. Et cela remet en cause l’autonomie communale sur des constructions individuelles " s’inquiète encore l’échevin avant un vote unanime.