Florennes: l'espace médical et le Pré-RAVeL sur la bonne voie

Après un premier projet de cabinet rural avorté et de nombreuses réflexions sur le sujet, la Commune, le service de cohésion sociale et la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) semblent avoir trouvé une solution pour attirer de jeunes assistants médecins à Florennes: le "Co-working médical".

Attirer les assistants médecins

Ce projet a déjà été évoqué dans nos pages. Mais en résumé, un espace au rez-de-chaussée du bâtiment communal au pied de la collégiale abritera bientôt un secrétariat et trois cabinets médicaux. Dès octobre, un médecin maître de stage de la SSMG, deux stagiaires et une secrétaire y seront accueillis. Dès que possible, la chasse aux médecins stagiaires sera lancée pour les inciter à suivre leur assistanat dans la cité des Ducs et surtout d’y rester après la fin de leur formation. Mais s’ils décident de partir ailleurs, d’autres stagiaires pourront prendre le relais.

"Le but est d’augmenter l’offre médicale, rappelle le bourgmestre. Ce projet est novateur et d’autres com munes pourraient s’intéresser à ce concept."

À l’unanimité, les statuts de l’ASBL qui va gérer cet espace médical d’un nouveau genre ont été adoptés à l’unanimité. "Il faudra aussi avoir une réflexion globale sur la pénurie de dentistes qui est tout aussi importante", insiste le conseiller Robert Mouchet (Contact 21).

La demande de permis déposée

Régulièrement évoquée au conseil communal, la création d’un tronçon de Pré-RAVeL entre Florennes et Ermeton-sur-Biert semble en bonne voie. La demande de permis a été déposée début mars. la réponse est attendue dans les 115 jours. Ensuite, un appel sera lancé auprès des entreprises. Jeudi soir, des modifications au cahier de charges ont été votées.

"Ce dossier a pris beaucoup de temps mais il avance bien, insiste Stéphane Lasseaux. La demande des citoyens est forte pour qu’il aboutisse. Mais les exigences de la Région wallonne ou du DNF n’ont pas toujours facilité les choses."

De fait, le projet était estimé au départ à 360 000 €, avec un subside de 100 000 €. Le fait d’intégrer Mettet dans le dossier a permis d’atteindre 240 000 € de subventions.

Mais entre-temps, le DNF a exigé une étude de caractérisation de la faune et de la flore sur le tronçon prévu sur les… quatre saisons. En outre, la Région a demandé qu’une double couche de tarmac soit posée sur le parcours, pour résister à la pression des racines des arbres. Cerise sur le gâteau, l’inflation et l’augmentation du prix des matériaux sont venus gonfler l’addition. "En définitive, le projet atteint aujourd’hui les 991 000 €", constate le bourgmestre.

Question de Michel Paquet (PS): "Quelle sera l’intervention communale par rapport à ce montant ?". Réponse: 292 000 €. "Nous avons heureusement pu aller puiser dans les subsides Pimacy pour la mobilité active pour compenser l’augmentation des coûts dans notre projet de Pré-RAVeL", précise l’échevin Antonin Collinet.