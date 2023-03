Le boni à l’exercice propre atteint 585 000 €, soit 250 000 € de plus qu’en 2021. Avec le fonds de réserve et les provisions, Doische sort de l’année 2022 avec un solde à sa disposition de près de 1 890 000 €.

De bonnes ventes de bois

Ces bons résultats s’expliquent en partie par les bonnes ventes de bois (250 000 € supplémentaires par rapport à 2021) ou encore l’augmentation des recettes de l’IPP (+ 33 000 €).

Du côté des dépenses, ce sont les cinq indexations salariales de 2022 qui ont impacté le compte, avec près de 224 000 supplémentaires payés au personnel par rapport à 2021. La crise énergétique se marque aussi dans les chiffres, avec près de 22 000 € d’augmentation pour les carburants.

Une dette en hausse

Si la situation financière de 2022 est saine et que les perspectives de 2023 sont similaires, avec des recettes d’IPP qui devraient encore augmenter, la dette reste néanmoins un point à surveiller. Celle-ci a augmenté de près de 700 000 € en 2022, s’établissant désormais à 3 236 847 €. L’impact ne se fait pas encore sentir, mais cela viendra gonfler les dépenses de remboursement futures, en particulier à partir de 2024. Parmi les principaux investissements de 2022, on notera les voiries, avec plus d’un million d’euros, mais aussi un nouveau hangar (230 000 €) ou des plaines de jeux (325 000 €). Le compte a été approuvé à l’unanimité, sans question.