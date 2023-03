Disproportionnés, 100 000 € pour 24 h d’événements cet été à Couvin ?

Parmi les élus, tout le monde semble heureux de l’initiative, enfin ambitieuse en matière d’offre culturelle. Mais n’est-ce pas trop, d’un coup ?

Eddy Fontaine et Vincent Delire, conseillers de l’opposition Pep’s, sont des habitués de l’organisation d’événements. Pour eux, l’échevin Bernard Gilson (CVN) a sans doute mal évalué les dépenses… et s’est lancé trop tard dans l’organisation de l’événement: "Une somme de 50 000€ a été inscrite au budget. Le cachet du groupe tourne autour des 41 000 € mais on devra y ajouter la technique pour 20 000 €, plus le catering, la sécurité, la Sabam pour 5000€ environ, des groupes électrogènes et de la communication, se sont-ils exprimés. On casse la tirelire pour un gros concert, c’est bien. Mais on achète un chat dans un sac. Un événement comme cela, ça s’organise un an à l’avance. Ici, rien n’est encore signé et rien que pour trouver des sonorisateurs un week-end de fête de la musique, il va y avoir du boulot !", précise Vincent Delire, lequel cite notre rubrique Carnet rosse d’il y a deux semaines: "70 000 euros pour un concert à un an des élections, vous croyez qu’on est dupes ?"

Bernard Gilson essaie de défendre son initiative: "C’est un concert gratuit. Nous avons l’opportunité d’accueillir le premier groupe belge". L’échevin assure que les contacts sont déjà pris avec les professionnels pour assurer l’organisation de l’événement.

Eddy Fontaine, lui, insiste: son groupe est heureux de l’organisation d’un tel événement. Mais les sommes évoquées lui restent en travers de la gorge: "On claque 70 000 € en une soirée. Et encore. Si on ajoute le Beau Vélo de RAVeL en juillet, qui se déroule sur une journée, on peut estimer qu’en 24h, la Commune va débourser 100 000 € pour de l’événementiel. C’est l’équivalent de l’aide au centre culturel pour un an. Et à côté de cela, plein de choses pourraient être faites. Si on avait la moitié de cette somme pour animer les rues de Couvin et Mariembourg l’été…"

Le bourgmestre Maurice Jennequin (CVN) reconnaît que "c’est beaucoup d’argent. Mais nous sommes au pied du mur, faisons-en un succès".

La convention a suscité l’abstention de l’opposition. "Non par opposition au concert mais parce que nous attendons de voir l’évolution du projet…"