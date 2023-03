Saint-Roch à Thuin: une remise de médailles toujours solennelle

Le Nouvel An thudinien approche (ce sera les 20, 21 et 22 mai) et la fébrilité se fait sentir, dans les rangs des marcheurs comme des politiques. Ainsi en fin de conseil communal, ce mardi 28 février, la conseillère MR Élisa Moreau a interrogé le collège sur les modalités de la remise des médailles du lundi. "Il y aurait du changement ; cela a-t-il été soumis aux sociétés ? et le comité Saint-Roch a-t-il été consulté ?" demande-t-elle.