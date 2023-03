De jeunes CRACS aident aux Repas du cœur à Sivry-Rance

Chaque année scolaire, Isabelle De Wee via son ASBL Acyres organise des animations autour du mieux-vivre ensemble, dans les écoles, mais aussi avec des institutions extrascolaires telles que des internats, maisons de jeunes, Service d’aide à la jeunesse ou service d’accueil temps libre. Cette année, la thématique choisie a trait à l’injustice sociale, l’éducation aux médias et le rapport aux écrans. "On se rend compte qu’un nombre de plus en plus important de jeunes sont démotivés, manquent d’envie, se replient sur eux-mêmes " constate Isabelle De Wee. Le fil conducteur dans chaque intervention est de lancer le débat, encourager les échanges et de proposer des actions collectives qui redonnent du sens et de la motivation. Les projets imaginés dans ce cadre visent à faire de ces jeunes des "CRACS": citoyen responsable actif critique et solidaire. Et c’est pour cette raison que 8 étudiants de l’Institut Sainte-Chrétienne se sont intéressés à l’injustice sociale et l’intergénérationnel. Et cette semaine, ils ont pu se rendre utiles en participant aux tâches solidaires menées par l’ASBL Les Repas du cœur à Rance. "Ce lundi, ils ont pris connaissance du fonctionnement de l’ASBL et ont commencé l’élaboration des repas organisés ici chaque mardi et jeudi, et des colis alimentaires qui sont distribués chaque mois aux bénéficiaires" explique leur enseignante Muriel Hocq. "Nous avions pris connaissance des activités des Repas lors d’un barbecue l’an passé au Ry de Fromont".