Les salles du centre culturel de Sivry-Rance ont accueilli les enfants de 0 à 8 ans et les parents pour une journée d’animations et de séances d’informations. Parmi les thèmes abordés, la nourriture saine, le mouvement et le bien-être général. En plus des espaces jeux, lecture, parcours de psychomotricité, la Commune y a orchestré un dépistage visuel gratuit, organisé par l’ONE (Office National de l’Enfance)