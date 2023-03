Le centre culturel de la Haute Sambre se présente aux mandataires de Thuin

"Nous avons tous ensemble, secteur associatif et politique de tous bords, construit un projet qui a du sens" explique Yves Polomé, président du conseil d’administration. "L’enjeu pour demain concerne nos vitrines que sont la maison de la rue des Nobles, dont l’état de délabrement est avancé, et une véritable salle culturelle dans la maison de village de Thuillies, afin qu’elle soit à la fois vitrine et outil pour nos programmations et les activités des écoles, les associations, les aînés…" lance-t-il comme un appel du pied au partenaire communal, propriétaire des lieux.

Présidente du conseil d’orientation, un organe inspiré de la vague participative, Michèle Haine a expliqué le rôle d’analyste et d’évaluation de ce conseil réunissant des citoyens soucieux de l’expression de chacun dans les projets menés par le contre culturel.

"Notre mission, c’est de contribuer à l’épanouissement, l’émancipation, la créativité, la réflexion de chacun ; imaginer un autre monde pour demain en quelque sorte" poursuit le directeur Adrien Laduron.

Avec et pour le citoyen

"Nous travaillons avec et pour les citoyens, avec un projet culturel établi pour 5 ans, qui touche à la créativité, la diffusion, la médiation culturelle et scolaire, l’animation, la participation et le soutien à la vie associative" dit-il encore. Le projet Culture-École permet ainsi à 1000 élèves d’assister à une représentation théâtrale et de bénéficier d’une animation autour du spectacle. Le soutien à l’associatif permet aussi de faire vivre les projets menés par les citoyens, comme du théâtre amateur et wallon, des repas-concerts, du spectacle jeune public…

À cela s’ajoutent des partenariats qui enrichissent et élargissent le champ d’action: AMO, PCS, Maison des jeunes, cellule développement durable…

L’équipe du centre culturel a présenté sur la table du conseil quelques réalisations des ateliers du Centre d’Expression et de Créativité ©ÉdA

Enfin, le centre culturel de la Haute Sambre a la particularité d’avoir en son sein un CEC (centre d’expression et de créativité) qui développe des stages, workshops, ateliers, démarches créatives pour tous publics, des plus jeunes aux plus âgés puisqu’il travaille également avec la maison de repos Le Gai Séjour. "Il œuvre à un projet socio-artistique en lien avec le tissu local, dont il se nourrit", explique Adrien Laduron. Parmi ses réalisations, il y a le Cyclo-Arts, une balade artistique, des activités intergénérationnelles réunissant les jeunes de la MJ et de l’AMO et les aînés du Gai Séjour au Foyer de la Haute Sambre, ou encore le nouveau "Jardin Thuintorial" où chaque citoyen pourra aller mettre de la couleur, échanger, participer à une lecture avec le concours de la bibliothèque, monter des ateliers pédagogiques…

Fluide 2025 et Sambre 2030 en ligne de mire

Le directeur termine en donnant quelques éléments des projets à venir. Le "projet Foulon" à l’occasion du centenaire de sa naissance invite ainsi les Thudiniens à partager leurs pensées sur leur région, sur Roger Foulon, son œuvre, ce qu’il leur inspire… "Le centre culturel planche déjà sur l’édition 2025 de Fluide, sur la commémoration Sambre 2030, tandis que le CEC va mettre en place un atelier céramique, renouveler l’activité Cyclo-Arts ou encore organiser un stage"Forge", en plus de l’animation du jardin des curiosités que sera Thuintorial " conclut Adrien Laduron. Toute ouïe, les élus ont clôturé cette présentation par une belle salve d’applaudissements, conscients de l’importance de l’action culturelle pour le bien-vivre dans leur entité.

Toute la programmation du centre culturel se trouve sur www.centreculturelhautesambre.be